İzmir'den Manisa istikametine giden Sabuncubeli Tüneli içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bariyer yenileme ve güvenlik düzenlemesi çalışması yapılmaktadır. Ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup yol güzergahında düzenlemeler gerçekleştirildi.

Trafik eski güzergaha yönlendirildi

Manisa istikametine olan trafik akışı, bu çalışma sırasında eski yol üzerinden sağlanmaktadır. Yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önerilmektedir.

3 saat sürecek

Bariyer çalışmasının yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmıştır. Güzergahı kullanacak olan yolcuların bu bilgi doğrultusunda seyahat planlarını yapmaları tavsiye edilir.