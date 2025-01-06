İzmir'in Mürselpaşa Bulvarı üzeri, Karabağlar istikametine doğru Şaraphane Köprü üzerindeki sağ şeritte bir araç arızalandı. Olay yerine gerekli güvenlik önlemleri alınırken, aracın yol dışına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Trafik yoğunluğu Ankara Caddesi ve Manas Bulvarı mevkiinde

Arızalı araç nedeniyle Mürselpaşa Bulvarı üzerinde geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışının sonu ise Ankara Caddesi Manas Bulvarı mevkiine kadar uzanıyor. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri önerilmektedir.