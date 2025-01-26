İzmir’in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.21’de İzmir'in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremden sonra paniğe kapılan insanlar sokaklara döküldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2025-01-26
Saat:10:21:36 TSİ
Enlem:37.87806 N
Boylam:26.9425 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/E4vwlT5wXB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi