İzmir’in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.21’de İzmir'in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

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Deprem yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremden sonra paniğe kapılan insanlar sokaklara döküldü.

Kaynak: Haber Merkezi