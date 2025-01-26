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Çevre illerden de hissedilen depremden sonra paniğe kapılan insanlar sokaklara döküldü.

Deprem yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldi.

2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.21’de İzmir'in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

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