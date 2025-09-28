AK Parti İzmir teşkilatında istifa rüzgarı sürüyor. İl başkanlıklarında başlayan görevden ayrılmalar, ilçelere sıçradı. Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanlarının ardından AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez de görevinden istifa etti. Böylece İzmir’deki istifa sayısı 6’ya yükseldi.

İlçe Başkanlığı istifaları ardı ardına geldi

Son günlerde AK Parti İzmir teşkilatında istifalar art arda gelmeye başladı. İstifa eden ilçe başkanları şu şekilde:

Kınık İlçe Başkanı: Sami Mollaahmet

Foça İlçe Başkanı: İrfan Çalışkan

Dikili İlçe Başkanı: Tahsin Şekerci

Balçova İlçe Başkanı: Oğuzhan Bizkevelci

Narlıdere İlçe Başkanı: Mustafa Yener

Urla İlçe Başkanı: Barış Bükülmez

Balçova ve Narlıdere ilçe başkanları istifalarını sosyal medya üzerinden duyururken, son olarak Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez de istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

Urla İlçe Başkanı’ndan açıklama geldi

Barış Bükülmez yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı ile yaptığımız istişare ve gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum AK Parti Urla İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Balçova’da tepki yaratan görüntüler ortaya çıktı

Balçova’da yaşanan bir olay, ilçedeki rahatsızlığı artırmıştı. Karakol saldırısında şehit olan polis Hasan Akın’ın mevlid gecesindeki eğlence görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Bu gelişme, ilçedeki istifa süreçleri üzerinde etkili oldu.

Öncesinde İl Başkanlıklarında istifalar

AK Parti’de 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Tunceli, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı. Parti yönetimi, son kongre sonrası illerdeki çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla yeni değerlendirmeler yapılacağını duyurmuştu.