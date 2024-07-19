İzmir’in yoğun ulaşım noktalarından biri olan Akçay Caddesi’nde, Havalimanı yönüne giden Serbest Bölge Alt Geçidi'nde meydana gelen arızalı araç olayı trafiği adeta felç etti. Söz konusu arıza, sabah saatlerinden itibaren sürücülere zorlu anlar yaşattı.
Arızalı Araç Trafiği Aksattı
İzmir’in Akçay Caddesi’ndeki Serbest Bölge Alt Geçidi'nde sabah saatlerinde meydana gelen arızalı araç krizi, Havalimanı yönüne giden trafiğin aksamış durumda. Arızalanan aracın geçidin ortasında kalması nedeniyle bölgede büyük bir trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, bu yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.
İşte o paylaşım:
Akçay Caddesi Havalimanı istikameti Serbest Bölge Alt Geçit girişi arızalı araç. pic.twitter.com/B8uIIoicXT— İZUM • İzmir Ulaşım Merkezi (@izumizmir) July 19, 2024