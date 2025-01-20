İzmir'in önemli arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Marina yönüne doğru Karataş Kavşağı'nda bir araç arızalandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, arıza nedeniyle yol dışı çalışma devam ediyor.

Trafik yoğunluğu Konak Polis Evi'ne kadar uzanıyor

Arızalanan araç nedeniyle bu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu meydana geldi. Araçların geçiş akışının sona erdiği nokta ise Konak Polis Evi mevkii. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Güzergahı kullanacaklara uyarı

Olası trafik sıkışıklığına karşı yolculuk yapacak sürücülerin, güzergahı kullanmadan önce güzergah durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.