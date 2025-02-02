Konak yol ayrımına 50 metre kala meydana gelen zincirleme kaza, otoyolun sol şeridini trafiğe kapattı.
İzmir'de, Uzundere'den Buca istikametine doğru ilerleyen araçlar, Konak yol ayrımına 50 metre kala zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.
Trafik yoğunluğu artmış durumda
Kazanın olduğu bölgeden geriye doğru trafik yoğunluğu gözlemlenirken, güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ