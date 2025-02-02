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Kazanın olduğu bölgeden geriye doğru trafik yoğunluğu gözlemlenirken, güzergahı kullanacak olan sürücüler dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.

İzmir'de, Uzundere'den Buca istikametine doğru ilerleyen araçlar, Konak yol ayrımına 50 metre kala zincirleme trafik kazası na karıştı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.

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