İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi, sabah saatlerinde 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından hedef alındı. Uzun namlulu silah ve pompalı tüfek kullanan saldırgan, karakola açtığı ateşle bölgeyi kısa sürede kaosa sürükledi.

Olayda:

1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu

Polis memuru Hasan Akın şehit oldu

Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı

5 sivil de yaralandı

Saldırgan, olay sonrası hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

