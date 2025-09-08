İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi, sabah saatlerinde 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından hedef alındı. Uzun namlulu silah ve pompalı tüfek kullanan saldırgan, karakola açtığı ateşle bölgeyi kısa sürede kaosa sürükledi.
Olayda:
1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu
Polis memuru Hasan Akın şehit oldu
Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı
5 sivil de yaralandı
Saldırgan, olay sonrası hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Kaynak: HABER MERKEZİ