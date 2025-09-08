Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

5 sivil de yaralandı

Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı

Polis memuru Hasan Akın şehit oldu

1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi , sabah saatlerinde 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından hedef alındı. Uzun namlulu silah ve pompalı tüfek kullanan saldırgan, karakola açtığı ateşle bölgeyi kısa sürede kaosa sürükledi.

