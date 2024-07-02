Bir süredir gündemde olan kabine değişikliği iddiaları gerçeğe dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, yeni bakanlar Murat Kurum ve Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu

Görevden affını talep eden Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu. Kurum, daha önce de aynı bakanlık görevini üstlenmişti. Bu atama ile birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 264'e düştü.

Kurum'un teşekkür mesajı

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu

Görevden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Özellikle pandemi döneminde üstlendiği görevle kamuoyunun dikkatini çeken Koca, 6 yıllık görev süresini sonlandırdı.

Memişoğlu'nun teşekkür mesajı

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasındedi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu ve 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 2016 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı ve birçok sağlık kuruluşunda önemli görevlerde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

Murat Kurum kimdir?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. TOKİ ve Emlak Konut GYO AŞ gibi önemli kuruluşlarda görev yaptı. Daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini üstlenen Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.