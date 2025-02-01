Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi'nden son deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat XX:XX'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Hafif şiddette hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölge halkı kısa süreli panik yaşasa da olumsuz bir durum bildirilmedi.

Uzmanlardan deprem açıklaması

Deprem uzmanları, küçük çaplı depremlerin bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini ve bunun olağan bir durum olduğunu belirtti. Ancak, büyük depremler için her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladılar.