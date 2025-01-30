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Arızalanan araç nedeniyle, bölgeden geriye doğru kısmi bir trafik yoğunluğu oluştuğu ve yoğunluğun 1039 Sokak ayrımında zirveye çıktığı bildirildi. Yeşildere Caddesi'ni kullanacak olan sürücüler, güzergahları planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

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İzmir'in Yeşildere Caddesi üzerindeki Tarihi Su Kemerleri mevkiinde, Karabağlar istikametine doğru ilerleyen sağ şeritte arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam etmekte.

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