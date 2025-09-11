İzmir’in Karabağlar ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin hızla büyüdüğü bildirildi.
Karabağlar’da sanayi bölgesinde yangın çıktı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Müdahale sürüyor
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yoğun dumanın çevre ilçelerden de görüldüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
Kaynak: EGEDESONSÖZ