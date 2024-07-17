Simge AKBULUT

İzmir'in Karataş ilçesinde yer alan Başak Apartmanı'nda yaşanan yangın, sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İzmir İtfaiye dairesinden gelen yangın ihbarı üzerine, bölgeye hızla üç itfaiye aracı sevk edildi. Yangının sebebi kısa sürede ortaya çıktı ve büyük bir felaketten dönüldü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi felaketi önledi

Karataş'ta Başak Apartmanı'nda yaşayan ev sahibi gelen dumanları fark eder etmez yangın ihbarında bulundu. Saat öğlen 12:00 sularında gelen ihbar üzerine, üç itfaiye aracı hızla bölgeye intikal etti. Olay yerine ulaşıldığında, apartmandan yükselen dumanlar ve panik içindeki sakinler dikkat çekti.

Yangının sebebi ocakta unutulan yemek

Edinilen bilgilere göre yangının çıkma sebebi, ocakta yemeğin unutulmasıydı. Yemeği ocakta unutan vatandaş, tencerenin yandığını farkedip itfaiyeye ihbarda bulundu.

Apartman sakinleri rahat bir nefes aldı

Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla birlikte apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.