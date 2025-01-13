Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdırdı.

"Gidin şikayet edin"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulundu.

Gözaltına alındı

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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