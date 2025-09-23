Son dakika haberi... Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık, dört tutuksuz sanığın da tutuklanmasını talep etti. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ile Bolu Belediyesi yetkilileri ve itfaiye görevlileri hakkında 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

32 sanık yargılanıyor

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlileri ve LPG tesisat bakımından sorumlu kişiler ile çeşitli şirket ve kurum yetkilileri ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar arasında şu isimler yer alıyor:

Sanıklar arasında şu isimler yer alıyor:

Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar

Otel teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü

Mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver

İş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin

Şirket yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci

LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen

Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel

Savcılıktan 4 kişiye daha tutuklama talebi

Savcılık mütalaasında: