Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde 2023 yılında meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında karar çıktı. 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada mahkeme, otel sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Facia davasında 3. duruşmada karar açıklandı

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 12 sanığa hapis

Mahkeme, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan otel sahibi Halit Ergül dahil 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Diğer 12 sanığa ise 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 12 kişi hakkında beraat kararı çıktı.

Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti

Facia, 15 Ocak 2023’te Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelde meydana gelmiş, otelin restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı.

Olayda çoğu tatilci ve otel personeli olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Eksiklikler faciayı büyütmüştü

Soruşturma dosyasında, otelin yangın merdivenlerinin kapalı olduğu, alarm sistemlerinin çalışmadığı ve yangın söndürme donanımlarının yetersiz kaldığı tespit edilmişti.

Savcılık iddianamesinde bu eksikliklerin facia boyutunda can kaybına neden olduğu belirtilmişti.

Aileler karardan memnun ama tepkili

Mahkeme kararının ardından adliye önünde toplanan bazı aileler, “Adalet yerini buldu ama bu bizim acımızı hafifletmez” açıklamasında bulundu.

Bazı müştekiler ise ihmallerin çok daha geniş bir soruşturmayı hak ettiğini savunarak karara itiraz edeceklerini belirtti.

Uzmanlardan çağrı: Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli

Yangın güvenliği uzmanları, Grand Kartal Otel davasının turizm sektöründe denetimlerin yetersizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Uzmanlara göre, benzer felaketlerin önüne geçmek için yangın tatbikatları, teknik altyapı denetimleri ve acil çıkış prosedürleri zorunlu hale getirilmeli.