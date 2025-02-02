İzmir Mürselpaşa Bulvarı üzerinde, Bornova istikametine doğru Medicana Hastanesi karşısında bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve araçların yol dışına alınarak trafik akışının düzenlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Trafik yoğunluğu Ballıkuyu mevkiinde

Kazanın etkisiyle Mürselpaşa Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğu, Ballıkuyu mevkiine kadar uzandı. Bu güzergahta seyahat edecek olan sürücülerin, yol durumuna göre alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

Yetkililer, kazaya karışan araçların yol dışına alınarak trafik akışının normalleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.