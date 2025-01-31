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Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yaşanan aksama nedeniyle Egemak Köprüsü’ne kadar uzanan bir trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanarak bu bölgedeki yoğunluktan kaçınabilir.

İstanbul'da sahte içki kabusu: Bir can daha gitti

İstanbul'da sahte içki kabusu: Bir can daha gitti

İzmir'in Ankara Caddesi üzerinde, Kemalpaşa istikametine doğru sağ şeritte meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik akışı aksadı. Yetkililer, güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

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