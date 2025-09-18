“Kent uzlaşısı” davasında yargılanan Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat tahliye edildi. Mahkeme, davada yargılanan diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Davada tahliye kararı
İstanbul’da görülen “Kent uzlaşısı” davasında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat için tahliye kararı verildi.
9 sanığın tutukluluğu sürecek
Aynı dava kapsamında yargılanan diğer 9 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkemenin, sanıkların mevcut durumunu ilerleyen duruşmalarda yeniden değerlendirmesi bekleniyor.
