“Kent uzlaşısı” davasında yargılanan Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat tahliye edildi. Mahkeme, davada yargılanan diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davada tahliye kararı

İstanbul’da görülen “Kent uzlaşısı” davasında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat için tahliye kararı verildi.

9 sanığın tutukluluğu sürecek

Aynı dava kapsamında yargılanan diğer 9 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkemenin, sanıkların mevcut durumunu ilerleyen duruşmalarda yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ