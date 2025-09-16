Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Göntem, bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suçlama: “Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik”
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla gözaltına alınan Merve Göntem, “fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla dün akşam emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Göntem, savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Adli kontrolle serbest
Hakimlik, Göntem’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Merve Göntem kimdir?
İstanbul doğumlu olan Merve Göntem, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Senaryo yazarlığı kariyerinde farklı yapımlarda yer alan Göntem, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin senarist kadrosunda bulundu.