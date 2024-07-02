HABER: Hatice Köylü

İddiaya göre bir kavga sonucu sol bacağından bıçakla yaralanan İbrahim adlı şahıs, İzmir Konak Metro istasyonunun alt geçidinden geçerek sürüklenmeye çalıştı ancak metro alt geçidinin diğer tarafında bayıldı. Olayı gören çevredekiler büyük bir şaşkınlık içinde kaldı.

Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Saldırının detayları ve saldırgan hakkında net bilgi kaydedilmedi. Emniyet birimleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, detaylar eklenecek.