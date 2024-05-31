Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan otelin önüne motosikletle gelen genç bir saldırgan, el bombasıyla oteli hedef aldı. Neyse ki bomba patlamadı ve otelde bulunan bir kişi saldırgana silahla karşılık verdi. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hızlı müdahale, büyük felaketi önledi

Habertürk'ün bildirdiğine göre, patlamayan bomba otelde bulunanları büyük bir tehlikeden korudu. Olayın hemen ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı saldırgan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Aynı otel daha önce de hedef alınmıştı

Bu saldırı, otelin ilk kez hedef alınışı değil. Nisan ayında da aynı otele uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Yetkililer, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, saldırıda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın ardından, Küçükçekmece bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki diğer otel ve işletmelerde güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı. Saldırının neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma devam ediyor.