CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme duruşmayı tedbirsiz olarak 24 Ekim Cuma günü saat 10:00’a erteledi.

Duruşmada, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden alınmasını, yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin atanmasını talep etti.

Dava süreci

CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması ve iptali için ayrı ayrı dava açmıştı. Açılan dosyalar 14 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Dördüncü duruşmaya CHP avukatları ile davacı avukatları katıldı. Duruşma sırasında salonun kalabalık olması nedeniyle değişiklik talebi reddedildi. Hakim, İstanbul’daki 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 72. Asliye Ceza Mahkemesi dosyalarının dava dosyasına dahil edildiğini bildirdi.

Avukat Üregen’in talepleri

Davacı taraf avukatı Üregen, mahkemeye sunduğu talepleri şu şekilde sıraladı:

Kamu düzeninin korunması için kurultayın mutlak butlanla hükümsüz sayılması,

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve MKYK, PM ile YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması,

Kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, dava sonuçlanana kadar tedbiren atanması.

CHP Genel Merkezi’nde gelişmeler

Duruşma sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’de rutin haftalık MYK toplantısını yönetti. Saat 10:10’da başlayan toplantıda Özel ve kurmayları davayı takip etti.