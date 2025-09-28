Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 19.43’te kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 11,91 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Bölgedeki hissedilme durumu

Deprem, başta Simav olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

AFAD ve yetkililerden açıklama

AFAD ve yerel yetkililer, depremle ilgili saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vatandaşlara resmi kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri çağrısı yapıldı.