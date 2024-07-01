Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde günlerdir konuşulan bu istifa, Bakan Özhaseki tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla resmileşti.

Özhaseki açıklamasında, “Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir,” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, 1994 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başladığı hizmet yolculuğuna, Kayseri Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak devam ettiğini belirtti. Görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Özhaseki, “Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu,” dedi.

Özhaseki, bundan sonraki dönemde kuracakları aile vakfında sağlığı elverdiğince hizmet etmeye devam edeceğini ve ülkenin hayrına olan her işe desteğinin süreceğini vurguladı. Ayrıca, halktan haklarını helal etmelerini rica etti ve Cumhurbaşkanı’na gösterdiği güven ve teveccüh için teşekkürlerini iletti.