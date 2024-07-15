Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi'nde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ediyor.

Yangının, henüz bilinmeyen bir nedenle Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladığı bildirildi. Yangın haberinin alınmasının ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler yoğun mücadele veriyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Helikopterler havadan su dökerek yangına müdahale ederken, arazözler ve dozerler de karadan yangının yayılmasını engellemek için çalışma yürütüyor.