Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50’ye indirdi. Önceki toplantıda faiz yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmişti.
Faiz indirimi beklentilerin üzerinde
TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çekti. Ekonomistler, AA Finans beklenti anketine göre çoğunlukla 200 baz puan indirim öngörüyordu.
Ankete katılan 26 ekonomistin 18’i 200 baz puan, 3’ü 250 baz puan ve 5’i 300 baz puan indirim bekliyordu.
Önceki toplantı ve yıl sonu beklentileri
Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürülmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.
Piyasalara etkisi
Banka kararının piyasalarda kısa vadeli etkileri ve yatırımcı tepkileri merak konusu olurken, TCMB’nin faiz politikasının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri takip edilecek.