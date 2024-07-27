Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkiiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Milas ilçesi Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanda ise 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın beş helikopter, altı uçak, 22 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre beş hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.