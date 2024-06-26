Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlar kapsamında bir başarıya daha imza attı. Son haber, Suriye'nin Kamışlı bölgesinden geldi. MİT, kırmızı bültenle aranan bir teröristi gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol tarafından 'kırmızı bülten' ile aranan PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer'i Suriye Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.