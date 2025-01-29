Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara dair yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK’dan 'Mücadele kararlılıkla sürecek' mesajı

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan tamamen temizleninceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."