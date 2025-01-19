Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik operasyonların başarıyla devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'deki operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pençe-Kilit ve Barış Pınarı operasyonları

Bakanlık açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Bakanlık açıklamasında, "Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.