Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda teröristler hedef alındı.

Operasyonlar kararlılıkla devam edecek

MSB, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirmeye devam edeceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."