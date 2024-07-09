Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre ilçelerden ve İzmir'den de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 6.89 km derinliğinde ve 4,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre deprem 31.4 km derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada AFAD ve kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Açıklama şu şekilde;

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/dsAxPjpK2u — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024