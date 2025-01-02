Son dakika: Muğla’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Kandilli Rasathanesi, depremin 11.9 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem saat 12.00'de meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.00'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve çevre illerde hissedildiği belirtilirken, derinliği ise 11.9 kilometre olarak kaydedildi.

Peş peşe deprem haberleri geliyor

Son günlerde Türkiye genelinde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, depremlerin düşük şiddette olmasının sevindirici olduğunu ancak bölgede meydana gelebilecek olası büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.