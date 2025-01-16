İzmir’in yoğun trafik noktalarından Mürselpaşa Bulvarı’nda, son dakika alınan bilgilere göre Bornova istikameti Hilal Köprü üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alınarak araçları yol dışına çıkarma çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte trafik akışı önemli ölçüde aksadı.

Trafik Akışı Ballıkuyu mevkiine kadar tıkandı

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, Ballıkuyu mevkiine kadar uzanmış durumda. Bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülere alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Kaza bölgesinde güvenlik ekipleri, trafiğin normale dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Ancak bölgede yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, bu güzergahı kullanacak yol kullanıcılarının dikkatli olması ve alternatif güzergahları tercih etmesi önemle tavsiye ediliyor.