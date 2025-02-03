İzmir’in en yoğun arterlerinden biri olan Mürselpaşa Bulvarı, zincirleme kaza oldu. Kazayla birlikte bölgede büyük bir trafik yoğunluğu oluştu.

Mürselpaşa Bulvarı, Bornova istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazanın, Hilal Köprü üzerinde olduğu bildirildi. Olay yerine ulaşan güvenlik ve kurtarma ekipleri, araçları trafikten çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın ardından, olay yerinin gerisinde trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı. Yolcular, özellikle Ballıkuyu mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri ve trafik yöneticileri, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun yeniden açılması için çalışmaları hızlandırırken, vatandaşlar alternatif güzergâhları kullanmaya teşvik ediliyor.