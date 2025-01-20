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Söz konusu noktada geriye doğru kısmi trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kullanıcılarının alternatif güzergahlar kullanarak trafik tıkanıklığını engellemeleri tavsiye ediliyor. Güvenlik önlemleri alınarak, arızalı araçla ilgili çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzeri, Marina istikametine doğru Karantina altgeçit çıkışında arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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