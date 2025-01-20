İzmir Marina istikametine giden yol üzerinde arızalanan araç nedeniyle trafik akışı kısıtlandı. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahlar kullanması öneriliyor.
Arızalı araç trafiği olumsuz etkiliyor
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzeri, Marina istikametine doğru Karantina altgeçit çıkışında arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kısmi trafik yoğunluğu oluştu
Söz konusu noktada geriye doğru kısmi trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kullanıcılarının alternatif güzergahlar kullanarak trafik tıkanıklığını engellemeleri tavsiye ediliyor. Güvenlik önlemleri alınarak, arızalı araçla ilgili çalışmalar hızla sürdürülüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ