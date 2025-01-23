Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın, annesi, ağabeyi ve amcası tarafından katledilmesi olayına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, cinayetin sanıkları olan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, suç delillerini yoklayan Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası kesti. Ancak, cinayeti işleyen kişinin kimliği bir kez daha belirsizliğini korudu.

950 sayfalık gerekçeli karar

Diyarbakır'daki ağır cinayet davasının gerekçeli kararı, 950 sayfa olarak açıklandı. Mahkeme, katliamın sanıkları hakkında verdiği kararı, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayandırarak, sanıkların cezalandırılmasına hükmetti.

Gerekçeli kararda, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı ifade edildi. Mahkeme, bu kişilerin cinayetle doğrudan bağlantılı olduklarını ve cezaların müebbet hapis cezasına dönüştürülmesi gerektiğine karar verdi.

Cinayetle doğrudan bağlantılı olmayan ancak suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan yargılanan Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar’ın, cinayetin örtbas edilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği hareketler, mahkeme tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi.

Katilin kimliği hala belirsizliğini koruyor

Kararın en dikkat çeken noktalarından biri, Narin Güran’ın katilinin hala tespit edilememiş olması. Mahkeme, sanıkların cinayetle ilişkilerini belirlemiş olsa da, küçük kızın kim tarafından öldürüldüğü ve cinayetin tam olarak neden işlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Gerekçeli kararda, katilin kimliğinin hala bir muamma olduğu vurgulandı.

Mahkeme, cinayetin arka planında yer alan aile içindeki ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası arasındaki sorunlar ve çatışmaların, cinayetin işlenmesinde etkili olduğu belirtildi. Ancak, bu ilişkilerin ne derece etkili olduğuna dair kesin bir sonuca varılamadı.