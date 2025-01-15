İzmir'de Manisa-İstanbul otoyolunun Pınarbaşı istikameti, Otogar'dan 250 metre mesafede yer alan Manisa-İstanbul yol ayrımına yakın bölgede trafik kazası meydana geldi.

1.5 kilometrelik trafik yoğunluğu

Kazanın ardından araçların yol dışına alınma işlemleri sürerken, kaza yerinden geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Yetkili ekipler, kaza bölgesinde gerekli tedbirleri alarak, araçların güvenli bir şekilde yol dışına yönlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğunluk ve trafik sıkışıklığı göz önüne alındığında, seyahat etmekte olan vatandaşların alternatif güzergahları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.