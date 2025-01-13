İzmir'de otoyol üzeri 2. Anajet Kavşağı’ndan Koyundere istikametine doğru ilerleyen sürücüler için kötü haber geldi. Seyrek Kavşağı’na gelmeden yaklaşık 750 metre mesafede bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından sol şerit trafiğe kapatıldı ve araçların yol dışına alınması için çalışma başlatıldı.

Trafik yoğunluğu 1 kilometreyi aştı

Kazanın etkisiyle güzergah üzerinde yaklaşık 1 kilometrelik trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler bu noktada zorlukla ilerlerken, yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmaların devam ettiği ve trafiğin normale dönmesi için gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Bu noktayı kullanacak olan sürücülere, özellikle trafik yoğunluğuna dikkat etmeleri ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Otoyol üzerinde ilerleyecek sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yol çalışmaları devam etmektedir.