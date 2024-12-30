İzmir'in Mustafa Kemal Mahallesi'nden Onur Mahallesi istikametine giden otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından yol üzerinde 1 kilometrelik yoğunluk oluştu.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kazaya karışan araçları yol dışına çekme çalışmalarına başladı. Trafik yoğunluğunun etkilediği bu güzergâhı kullanmayı planlayan sürücüler için alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Alternatif güzergâh önerisi

Yetkililer, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına sürücülerin farklı rotalara yönelmesini önerdi. Kaza nedeniyle oluşan trafik akışında gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı kaydedildi.