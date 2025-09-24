Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Çelik’in yeniden başkan seçilmesiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu tekrar kendisine geçti. Parti kulislerinde, seçimin Özgür Çelik’in liderliğini güçlendirdiği ve İstanbul örgütünde istikrar sağlayacağı yorumları yapıldı.

Kongre sonunda Özgür Çelik, 414 delegenin 389’unun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi . Çelik’in rakipleri veya çekimser oy kullanan delegeler ise geri kalan oyları oluşturdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü kongre, parti üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Çelik yeniden aday oldu.

Mide ve bağırsak sağlığı için önemli ipuçları

