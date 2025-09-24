CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi bugün tamamlandı. Mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. 414 delegenin 389’u Çelik’e oy verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü kongre, parti üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Çelik yeniden aday oldu.
414 delegeden 389’u Özgür Çelik dedi
Kongre sonunda Özgür Çelik, 414 delegenin 389’unun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Çelik’in rakipleri veya çekimser oy kullanan delegeler ise geri kalan oyları oluşturdu.
Çelik’in yeniden başkan seçilmesiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu tekrar kendisine geçti. Parti kulislerinde, seçimin Özgür Çelik’in liderliğini güçlendirdiği ve İstanbul örgütünde istikrar sağlayacağı yorumları yapıldı.