CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirleneceğini vurgulayarak, sürecin resmen başladığını duyurdu.

Yavaş’ın Anket Önerisine Dolaylı Yanıt ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP adayının tüm seçmenleri kapsayan anketlerle belirlenmesi gerektiği yönündeki önerisine dolaylı yanıt veren Özel, “Bazı farklı görüşler olabilir. Onlara saygı duyuyoruz ancak genel eğilim bu yönde” dedi.

"En geniş katılımla belirleyeceğiz”

Üyelerinin oylarıyla aday belirlenmesi kararının şahsi değil, partinin ortak aklıyla alınan bir karar olduğunu belirtti. “Bir grupla ya da sadece MYK ile bu kararı almıyoruz, partimizin tüm organlarıyla istişare ederek en geniş katılımla belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’ye Üyelik Başvurularında Büyük Artış CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyenlerin partiye üye olmaya başladığını ve online üyeliklerde 10-12 kat artış yaşandığını açıkladı. İl ve ilçe başkanlıklarının hafta sonları bile üye kayıtları için açık tutulduğunu belirtti.

"Baba evinin kapıları açık"

Özel, CHP üyelerinin yeniden kayıt yaptırmasına gerek olmadığını ancak gönlünden geçen adayı desteklemek isteyenlerin üye olabileceğini belirterek, “Baba evinin kapıları ardına kadar açık” dedi.

Parti İçi Görüş Ayrılıkları Aday belirleme sürecine ilişkin parti içinde farklı görüşlerin olabileceğini belirten Özel, “Bu konudaki genel eğilim parti organlarında netleşmiş durumda” diyerek tartışmalara nokta koydu.