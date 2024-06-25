CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Mardin ve Diyarbakır’daki yangına değinen Özgür Özel, “İçişleri Bakanı'nın ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı” dedi.

DEDAŞ’ın yangına davetiye çıkardığının altını çizen Özel, çok sayıda bağımsız kuruluşun yazdığı raporlara göre DEDAŞ'ın ihmallerini dile getirdi. Özel şunları söyledi:

“Etraftaki otların yanması için ne gerekiyorsa yapıldığını, ufacık tedbirlerin alınmadığını, yandaki araçların budanmadığını DEDAŞ'ın bu yangına davetiye çıkardığını gösteriyor bu raporlar. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikâyet ettiği kurumdur. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan tutun çiftçiye ait trafoların haczine elektrik kesintilerine, elektrik altyapısının yenilenmemesine sayısız şikâyet var. En çok Şanlıurfa'da var. DEDAŞ'ın oraya ettiğini kimse etmiyor. Şanlıurfa'yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor. Sağlık hakkını tehdit ediyor. Solunum cihazlarını diyaliz hastalarına bağlı hastaların yaşamını riske atıyor.”

DEDAŞ’ın dağıtım hizmeti verdiği pekçok yerde düşük voltaj nedeniyle sürekli arızaların yaşandığını ifade eden Özel, "Ev aletleri yanıyor, kullanılamaz hale getiriliyor. Bu konudaki tazminat başvuruları kabul edilmiyor. Yapılan başvurular incelenmiyor cevaplanmıyor. Elektrik altyapısının geçmişten kalması ve DEDAŞ tarafından gerekli yenilemenin yapılmaması yüzünden sürekli kesintiler yaşanıyor"dedi.

"Elektrik idaresini özelleştirmeyin dedik"

CHP'nin özelleştirme konusundaki itirazlarını dinlemediklerini söyleyeyen Özel, "Elektrik artık bir insan hakkıdır. 'Bu alanı özelleştirmeyin' dedik, dinletemedik. Şimdi orman yangınına bakıyorsunuz, 15 can gitmiş, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor" diye konuştu.