20 Ocak 2025 tarihinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 16:06:23’te gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü.

Şanlıurfa genelinde hafif şekilde hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Haliliye ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadıklarını ifade etti.

Deprem detayları

Büyüklük: 3.7 (Mw)

Yer: Haliliye, Şanlıurfa

Tarih: 20 Ocak 2025

Saat: 16:06:23 (TSİ)

Derinlik: 10.83 km

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle bu tür depremler sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, küçük ölçekli depremlerin bölgede fay hattındaki enerji birikimini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Deprem sırasında olası tehlikelerden korunmak için AFAD tarafından yapılan "Deprem Anında Yapılması Gerekenler" açıklamalarına dikkat edilmesi önem taşıyor.