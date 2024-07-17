İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde saat 13.55'te başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir Selçuk'ta çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Bugün saat 13.55 sıralarında İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hızla harekete geçti.

Yangına müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Hava araçları, yangının hızla kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ederken, kara ekipleri de arazözler ve su ikmal araçları ile alevlere müdahale ediyor.

Yangının, çevreye sıçrama ihtimaline karşı önlem alınıyor

Yangının geniş bir alana yayılma riski bulunduğu için ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle daha da büyüme ihtimali olan yangın, çevredeki köylüler ve vatandaşlar arasında da büyük endişe yarattı.

Ekipler yangın söndürme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangınla mücadelede görev alan helikopterler ve uçaklar, ormanlık alana su boşaltarak yangının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Kara ekipleri ise yangın hattını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.