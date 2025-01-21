Son dakika bilgilerine göre, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlama sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, patlama Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı sporcuların kaldığı konaklama alanında gerçekleşti.

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı, ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar da sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralanan kişilerin N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer patlama nedeniyle etkilenen alanlarda güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.