Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"