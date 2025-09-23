TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı ile adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TELE1 yöneticileri adliyeye götürüldü

TELE1 ekranlarında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yapılan KJ hatası üzerine TELE1 hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında:

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

Program Moderatörü Musa Özuğurlu

Programlar Müdürü İhsan Demir

adliyeye götürüldü. Müdür Demir, evinden polisler tarafından alınarak adliyeye sevk edildi.

İfadeler üç farklı savcı tarafından alındı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadeleri üç farklı savcı tarafından alındı. Yaklaşık bir saat süren işlemler sonrası, şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Yanardağ ve Demir, yayın sırasında kanalda bulunmadıklarını, olayın sehven gerçekleştiğini ve özür metni yayınladıklarını ifade etti.

Özuğurlu ise, reji personelinin alt yazı hatasından kaynaklanan eylemin kasıtlı olmadığını belirtti.

Yapılan değerlendirmede, yayında paylaşılan ifadelerin "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldılar

Gelinen aşamada delillerin büyük oranda toplandığı ve tutuklamanın tedbir olduğu göz önüne alınarak, şüphelilerin adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Uygulanan adli kontrol şartları: