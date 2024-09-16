Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.44'te merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Yetkililer, gelişmeleri takip ettiklerini ve olası hasar tespit çalışmalarına başlanacağını duyurdu.